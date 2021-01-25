В Омске вынесли приговор членам банды, занимавшейся похищением людей

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Четыре жителя Омска, занимавшиеся в составе организованной преступной группировки разбоем, вымогательством и похищением людей, приговорены судом к срокам заключения от 5,5 до семи лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Омской области.

"25 января 2021 года прокуратура Центрального округа г. Омска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. <…> Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Как сообщило региональное управление СК РФ, пять членов группировки в январе 2019 года заблокировали на автозаправочной станции автомобиль с тремя потерпевшими, завладели машиной и их личным вещами и насильно увезли двоих мужчин. Преступники их удерживали в течение 12 часов в гараже и заставили написать долговые расписки на сумму около 4,5 млн рублей, после чего отпустили на свободу.

Как уточнила пресс-служба УФСБ по Омской области, по материалам которого было возбуждено уголовное дело, потерпевшие боялись расправы и не обратились в правоохранительные органы. Но сотрудники ФСБ, которые с 2018 года вели оперативно-разыскные мероприятия в отношении банды и узнали о нападении, обеспечили безопасность пострадавших и получили их показания. В феврале 2019 года четыре члена группировки были задержаны. Пятый преступник к тому времени скрылся за пределами региона и объявлен в федеральный розыск.

Злоумышленникам было предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ: разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия; похищение двух лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия; вымогательство под угрозой применения насилия в целях получения имущества в особо крупном размере. Свою вину они признали лишь частично.