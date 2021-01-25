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В Красноярском крае появится научно-образовательный консорциум "Вернадский"

Ректор МГУ Виктор Садовничий пообещал "сделать все, чтобы консорциум работал продуктивно"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Научно-образовательный консорциум "Вернадский" появится в Красноярском крае, соответствующее соглашение подписали в понедельник ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор региона Александр Усс.

"Я обещаю со стороны Московского университета сделать все, чтобы наш консорциум работал продуктивно", - сказал Садовничий во время заседания, посвященного 266-й годовщине основания вуза.

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают прямые связи с университетами в регионах по своим наиболее продвинутым направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичКрасноярский край
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