В Красноярском крае появится научно-образовательный консорциум "Вернадский"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Научно-образовательный консорциум "Вернадский" появится в Красноярском крае, соответствующее соглашение подписали в понедельник ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор региона Александр Усс.

"Я обещаю со стороны Московского университета сделать все, чтобы наш консорциум работал продуктивно", - сказал Садовничий во время заседания, посвященного 266-й годовщине основания вуза.

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают прямые связи с университетами в регионах по своим наиболее продвинутым направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.