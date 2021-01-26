В Томске ликвидировали пожар на деревообрабатывающем производстве

ТОМСК, 26 января. /ТАСС/. Пожар в цехе по деревообработке, который возник на окраине Томска во вторник, ликвидирован на площади 350 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Цех по деревообработке загорелся утром во вторник на окраине Томска. Пожар локализован в 11:46 (07:46 мск) на площади 350 кв. м.

Как позднее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, от огня пострадал преимущественно пиломатериал. Причины пожара уточняются.

Цех принадлежит компании "Сагос", которая занимается строительством коттеджей, дачных домов и бань из хвойных пород дерева, а также продажей пиломатериала. Компания начала работать в 2007 году, ведет деятельность как в РФ, так и странах ближнего зарубежья. Директором "Сагоса", по данным системы СПАРК, является владелец томского ЧОПа "Пересвет" Сергей Пахместеров.