Суд приговорил к 3,5 года колонии экс-начальника отдела УМВД по Омску

ОМСК, 26 января. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего начальника отдела по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Омску Алексея Липина к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 2,4 млн рублей за получение взятки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей, с лишением в течение 3 лет права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций", - сообщила пресс-служба.

Суд установил, что Липин в апреле 2019 года получил от одного из адвокатов взятку в размере 120 тыс. рублей за предоставление ему служебной информации об обстоятельствах ДТП, в которых погибли люди, копий документов по уголовным делам и материалам проверок. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ уточнили, что осужденный также склонял родственников потерпевших воспользоваться юридическими услугами именно этого адвоката.

После возбуждения по материалам УФСБ России по Омской области и отдела собственной безопасности УМВД уголовного дела Липин был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В ходе обыска дома у обвиняемого были изъяты 4 млн рублей, которые, по словам Липина, он накопил. Эти денежные средства арестованы судом в счет будущей выплаты присужденного штрафа.

Свою вину бывший полицейский не признал, а адвокат признался в содеянном и активно способствовал расследования преступления. В связи с этим уголовное преследование в отношении него по статье УК РФ "Дача взятки" было прекращено.