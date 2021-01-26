В Новосибирской области ввели предварительную запись на диспансеризацию

В Новосибирской области из-за пандемии коронавируса дважды приостанавливали проведение диспансеризации и профосмотров. Первый раз ограничения действовали до августа 2020 года, второй - с октября по декабрь 2020 года из-за загруженности системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области организовали предварительную запись в медицинские учреждения региона для прохождения диспансеризации и профосмотров, которые были возобновлены в области в декабре. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

"Диспансеризация и профосмотры выделены отдельно по предварительной записи. Такая возможность у граждан появилась, мы запускаем возможность записи в кабинеты профилактики через [номер] 124, сейчас можно записаться в регистратурах территориальных поликлиник", - сообщила Аксенова.

По ее словам, еще одним нововведением стала возможность в режиме онлайн заполнить анкету, необходимую для прохождения диспансеризации. Также предусмотрена запись с предварительным прохождением скрининговых исследований, таких как проверка внутриглазного давления и уровня холестерина, забор крови, электрокардиограмма, антропометрические измерения. По мнению Минздрава области, меры помогут "избежать скученности" пациентов.

Как добавила руководитель регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева, в 2021 году при прохождении диспансеризации пациенты впервые смогут получить консультацию дерматовенеролога, провести исследование кожи на наличие рака - дерматоскопию, а также анализ гликированного гемоглобина, который выявляет диабет на ранней стадии.

По данным оперативного штаба на утро 26 января, в регионе выявлен 31 571 случай коронавирусной инфекции (плюс 131 за сутки. Выздоровели 28 688 пациентов (плюс 197 за сутки). Умерли десять пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 1 183 человека.