Росприроднадзор не выявил внештатных ситуаций по итогам проверки на омской ТЭЦ-5

ОМСК, 26 января. /ТАСС/. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора по итогам проверки информации о возможной аварии на ТЭЦ-5 компании "ТГК-11", которая могла привести к загрязнению воздуха в Омске, не выявило на объекте внештатные и аварийные ситуации. Об этом сообщила во вторник ТАСС исполняющая обязанности заместителя руководителя управления (г. Омск) Ольга Гаврильченко.

22 и 23 ноября посты мониторинга зафиксировали в атмосфере Омска повышенное содержание четырех загрязняющих веществ, включая мелкодисперсные частицы, а местные активисты опубликовали в соцсетях фотографии, на которых из труб ТЭЦ-5 валит черный дым. Позднее правительство Омской области сообщило о направлении обращения в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить информацию о возникновении на ТЭЦ аварийной ситуации, приведшей к загрязнению атмосферы.

"По указанному факту проведено административное расследование <…>, по результатам которого внештатных и аварийных ситуаций, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на территории СП "ТЭЦ-5" АО "ТГК-11" не установлено", - сообщила Гаврильченко.

Она отметила, что Сибирское управление Ростехнадзора также не фиксировало аварийные ситуации на ТЭЦ. В связи с этим производство по делу об административном нарушении в отношении ТГК-11 было прекращено.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.