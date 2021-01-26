В Иркутской области сняли ограничение на время работы соляриев и спа-салонов

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области сняли ограничение на время работы саун, соляриев и спа-салонов, которым ранее из-за пандемии коронавируса разрешалось работать до 23:00. Об этом во вторник сообщается на сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
"В Иркутской области с 25 января 2021 года отменены ограничения по времени работы хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги саун, соляриев и спа-салонов", - говорится в сообщении.
После снятия ограничений заведения могут определять продолжительность рабочего дня на свое усмотрение. При этом сохраняется требование о соблюдении мер безопасности.
По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 26 января подтверждено 47 612 случаев заражения. За время пандемии выздоровели 42 005 человек, умерли 1 619.
В регионе действует обязательный масочный режим, работа заведений общепита ограничена до 23:00. С 9 декабря началась вакцинация от нового коронавируса. Сейчас прививают людей из групп риска: учителей, врачей, работников социальной сферы, ЖКХ, спорта.