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Пандемия COVID-19

В Иркутской области сняли ограничение на время работы соляриев и спа-салонов

Ранее им предписывалось закрываться в 23:00

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области сняли ограничение на время работы саун, соляриев и спа-салонов, которым ранее из-за пандемии коронавируса разрешалось работать до 23:00. Об этом во вторник сообщается на сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

"В Иркутской области с 25 января 2021 года отменены ограничения по времени работы хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги саун, соляриев и спа-салонов", - говорится в сообщении.

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После снятия ограничений заведения могут определять продолжительность рабочего дня на свое усмотрение. При этом сохраняется требование о соблюдении мер безопасности.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 26 января подтверждено 47 612 случаев заражения. За время пандемии выздоровели 42 005 человек, умерли 1 619.

В регионе действует обязательный масочный режим, работа заведений общепита ограничена до 23:00. С 9 декабря началась вакцинация от нового коронавируса. Сейчас прививают людей из групп риска: учителей, врачей, работников социальной сферы, ЖКХ, спорта.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия COVID-19
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