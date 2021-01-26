В Иркутской области сняли ограничение на время работы соляриев и спа-салонов

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области сняли ограничение на время работы саун, соляриев и спа-салонов, которым ранее из-за пандемии коронавируса разрешалось работать до 23:00. Об этом во вторник сообщается на сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

"В Иркутской области с 25 января 2021 года отменены ограничения по времени работы хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги саун, соляриев и спа-салонов", - говорится в сообщении.