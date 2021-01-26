К 300-летию Кузбасса выпустили юбилейную почтовую марку, конверт и штемпель

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Юбилейная почтовая марка выпущена к 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса тиражом 8 тыс. экземпляров. Она введена в почтовых оборот во вторник и уже поступила в почтовые отделения региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

"На марке изображен официальный логотип празднования 300-летия Кузбасса. В регион поступило 8 тысяч экземпляров. В честь этого события в Кемерове прошла церемония специального гашения. Спецгашение проводят только в честь особых событий и дат специально выпущенным штемпелем. На этот раз его выпустили только для Кемерова и Москвы. На нем изображены герб региона и надпись "300 лет Кузбасс", - говорится в сообщении.

Вместе с юбилейной почтовой маркой также выпущены специальные конверты, на которых изображен памятник первооткрывателю кузбасского угля Михайле Волкову на фоне угольного карьера. Марки и конверты можно приобрести в отделениях почтовой связи Кузбасса.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна.