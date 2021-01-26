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Новосибирский омбудсмен намерена разобраться в ситуации с групповым избиением ребенка

В местных СМИ ранее появились сообщения о том, что в Бердске школьники избили 10-летнего мальчика

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко разберется в ситуации с групповым избиением ребенка в Бердске. Детский омбудсмен уже обратилась к следственные органы и администрацию города.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что в Бердске толпа одноклассников избила 10-летнего мальчика. Школьники снимали избиение на видео. По данным СМИ, нападение продолжалось до тех пор, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего мальчика домой.

"Мы сделали запросы в администрацию города, чтобы они быстро разобрались, разъяснили ситуацию и [дали нам понять], какую помощь необходимо оказать ребенку. Мы [выясняем было ли это] групповое избиение, за что избивали. Работает следственный комитет, мы туда сделали запрос", - сказала Болтенко в разговоре с ТАСС.

В свою очередь старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова подтвердила ТАСС, что следователи также проводят проверку по этому факту.

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