В Сибири из-за аномальных холодов отменили сотни автобусных рейсов

ТАСС, 26 января. Метеорологи фиксируют аномальные морозы в регионах Сибири - температура воздуха опустилась до 47 градусов в ряде населенных пунктов. Антициклон, который принес морозы, стал причиной превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе, ЧП на коммунальных линиях и отмены автобусных рейсов, сообщили ТАСС представители экстренных служб и властей, а также синоптики в регионах СФО.

Рекордно низкие температуры и загрязнение воздуха

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, рекорды по минимальным температурам во вторник были отмечены в Томской и Кемеровской областях.

"По Томской области мы насчитали рекорды на шести станциях, рекорды предыдущих лет были побиты примерно на 1-2 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована на станции в Батурино - минус 46, предыдущий рекорд 1979 года - минус 45,2 градуса. В Кемеровской области рекорды зафиксированы на трех метеостанциях, побиты рекорды 2006 и 1969 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, аномально низкие температуры на территории Западной Сибири вызваны холодными воздушными массами, пришедшими с территории Якутии. "Антициклон характеризуется низкими температурами на поверхности земли, которые гораздо ниже, чем, например, на высоте в 1,5 км. Это называется температурной инверсией", - пояснили в управлении, добавив, что из-за этого у поверхности земли копятся загрязняющие вещества, в первую очередь, выхлопы автотранспорта и выбросы с объектов топливно-энергетического комплекса.

Сильное похолодание было замечено также на Алтае - температура воздуха опускалась ниже 40 градусов. "Самая минимальная температура воздуха в эти дни зафиксирована в селе Волчиха - столбик термометра опустился до минус 47 градусов", - сказали ТАСС в Алтайском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник. Морозы пришли также в Красноярский край и Иркутскую область.

Коммунальные аварии и нарушение транспортного сообщения

Прежде всего похолодания спровоцировали рост числа аварий на инфраструктурных объектах. Так, в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где ночью температура воздуха опускается ниже 30 градусов, перемерзли водопропускные трубы, через которые протекает река Калакачан. В результате речка разлилась и подтопила трассу, соединяющую северные районы региона. Дорожники устраняют последствия разлива, убирают наледь с проезжей части.

В Томске водоснабжение ограничено на семи улицах в северной части города из-за повреждения водопроводной линии диаметром 500 мм, которое произошло во вторник в районе 11:00 (07:00 мск). По сообщениям очевидцев в социальных сетях, вода разлилась на проезжую часть. "Введено ограничение холодного водоснабжения, ориентировочно до 21:00 (17:00 мск)", - отмечается в сообщении "Томскводоканала".

Кроме того, из-за морозов отменили уже несколько сотен автобусных рейсов между городами Сибири и внутри западносибирских регионов - Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края. Как сообщили ТАСС в Минтрансе Алтайского края, из-за морозов в течение двух дней были отменены 226 автобусных рейсов.

Отменяются рейсы для безопасности пассажиров. По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, морозы уже несколько раз становились причиной поломки пассажирских автобусов на трассах региона, однако обморожений и травм удалось избежать. Пассажиров оперативно отправили в населенные пункты, а водителям оказали помощь в буксировке и ремонте автобусов.

Реакция властей и коммунальных служб

Из-за антициклона в регионах вводят ограничения по объему выбросов в воздух для предприятий. К примеру, в Кузбассе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, чтобы не допустить излишнего скопления вредных выбросов в нижних слоях атмосферы. Промышленным предприятиям в трех крупных городах - Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске - рекомендовано сократить выбросы в атмосферу на 20%. "В настоящее время в Барнауле объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, в отдельных районах города концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышена в 1,6 раза", - сообщили ТАСС в Алтайском центре гидрометеорологии.

В то же время энергетики стараются увеличить выработку тепла и электричества. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Кузбасского филиала СГК, за январь 2021 года выработка теплоэнергии увеличилась примерно на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, электроэнергии произведено больше на 20%.

В Красноярске, где в ночь на среду ожидают снижения температуры до минус 39, Сибирская генерирующая компания заявила, что три местные ТЭЦ готовы к теплоснабжению города в таких условиях. Для этого температура теплоносителя будет повышена до плюс 130 градусов. "Котлы и турбины на тепловых электростанциях готовы работать в режиме, близком к максимальному. Топлива на угольных складах достаточно, чтобы обеспечивать потребности ТЭЦ в течение 1,5 - 2 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы красноярского филиала компании.

Сотрудники экстренных служб на период морозов просят жителей сибирских регионов оставаться дома. "Сотрудники регионального ГУ МЧС просят жителей воздержаться от дальних поездок, по возможности не покидать дома без необходимости и соблюдать правила пожарной безопасности", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Собеседник агентства уточнил, что также власти, прокуратура и сотрудники ведомства на период морозов усиливают рейды по пожарной безопасности, так как в морозы растет число пожаров из-за неправильного использования электрообогревателей и печей.

Нарушение правил влечет за собой штрафы и даже закрытие помещений, где они не соблюдаются. Так, пункт приема и отгрузки древесины, а также административное здание ООО "Томский деревообрабатывающий комбинат", где проживали работники предприятия, был опечатан по иску прокуратуры в Шегарском районе Томской области сотрудниками службы судебных приставов. "В рамках рассмотрения иска суд вынес решение об обеспечительных мерах - приостановить эксплуатацию объектов из-за угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц", - отметили в пресс-службе УФССП.