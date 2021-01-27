В Иркутской области возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудником СИЗО

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника следственного изолятора №1, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). По версии следствия, в конце ноября прошлого года старший оперуполномоченный <…> действуя умышленно, превысил свои должностные полномочия, в результате чего в одной из камер СИЗО в отношении 29-летнего осужденного были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Сотрудник СИЗО задержан. Проводятся следственные действия.

Сотрудники ФСИН России с 18 января проводят проверку организации работы по соблюдению прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. 21 января пресс-служба ФСИН сообщала, что руководители СИЗО-1 и исправительной колонии № 6 отстранены от работы на время служебной проверки из-за противоправных действий их подчиненных и возможного сексуального насилия осужденных в отношении другого осужденного. Впоследствии региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовных дел из-за халатности должностных лиц исправительной колонии № 6 и совершения противоправных действий в отношении 31-летнего заключенного, здоровью которого был нанесен тяжкий вред.