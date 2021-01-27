На трассе в Кемеровской области столкнулись 15 автомобилей

КЕМЕРОВО, 27 января. /ТАСС/. Столкновение 15 автомобилей произошло в среду во время сильного снегопада на автодороге Кемерово - Новокузнецк, которая является ключевой междугородней магистралью в Кемеровской области и связывает север и юг региона. В результате автоаварии пострадали два человека, сообщил ТАСС пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

"На 95 километре трассы Кемерово - Новокузнецк возле п. Грамотеино произошло столкновение 15 автомобилей. Пострадали два человека: один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший отказался от госпитализации", - рассказал Дужик.

В пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса ТАСС пояснили, что на месте столкновения работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства, причины и виновники автоаварии устанавливаются.

"Движение [на аварийном участке] временно ограничено. Организован объезд участка по старой дороге третьей категории Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск", - добавили в пресс-службе.

Автодорога между Кемерово и Новокузнецком - это первая в Сибири скоростная автомагистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/час. Ежедневно по данному участку дороги проезжают более 20 тыс. автомобилей. Накануне Госавтоинспекция Кузбасса предупреждала автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях. После аномального похолодания до минус 43 градусов, которое установилось в Кузбассе в начале недели, в среду на территории региона отмечается потепление до минус 7. По данным Кемеровского Гидрометеоцентра, днем наблюдаются снегопады, местами сильные метели и усиление ветра до 13-18 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости.