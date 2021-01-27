Росприроднадзор до 30 июля внепланово проверит три омских предприятия

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Росприроднадзор проведет до 30 июля 2021 года внеплановые проверки "Омского каучука", "ТГК-11" и "Первой грузовой компании" на негативное влияние на окружающую среду в рамках поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

По поручению вице-премьера Росприроднадзор должен был внепланово проверить семь предприятий Омска и до 30 декабря 2020 года доложить правительству о результатах. На данный момент проверки завершены только на четырех предприятиях: "Омсктрансмаше", Омском НПЗ, "Омсктехуглероде", "Омскшине". По инициативе прокуратуры Омской области проверка также прошла на объектах "Омскводоканала".

"Учитывая значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди работников Росприроднадзора и его подведомственных организаций, обеспечивающих лабораторное сопровождение контрольных (надзорных) мероприятий, и последующий перевод части сотрудников на удаленный режим работы, в аппарат правительства Российской Федерации направлено обращение от 10.11.2020 г. с просьбой о переносе срока исполнения указанного поручения на июль 2021 года", - сообщили в пресс-службе и добавили, что в итоге срок исполнения поручения был продлен до 30 июля 2021 года.

"Таким образом проверки юридических лиц, расположенных в г. Омске, а именно: ПАО "Омский каучук"; АО "ТГК-11"; АО "Первая грузовая компания", будут проведены в сроки, установленные правительством РФ", - добавили в пресс-службе.

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе 2020 года в городе, который к 2024 году по майскому указу должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы.

Масштабное загрязнение атмосферы Омска произошло и в ночь с 5 на 6 августа. Тогда после массовых жалоб жителей города на неприятный химический запах были проведены замеры, которые в трех из пяти округов города показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. В ночь на 12 августа в пяти точках Советского округа Омска, где расположен северо-западный промышленный узел, включающий, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия города, было зарегистрировано превышение нормы содержания сероводорода вплоть до 8 ПДК.