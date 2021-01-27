В Кемеровской области пресекли деятельность нарколаборатории

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в организации в лесу недалеко от поселка Новый Городок в Кемеровской области нарколаборатории, из тайника изъято более 8 кг мефедрона. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в утепленной палатке в лесу неподалеку от Нового Городка оперативники обнаружили нарколабораторию. Оттуда изъяты канистры с реагентами и прекурсорами, лабораторное оборудование, генератор, противогазы, перчатки и другие предметы, которые, предположительно, использовались злоумышленниками для изготовления синтетического наркотика. Кроме того, среди деревьев в снегу найден тайник, в котором находились наркотики. В ходе проведенного исследования установлено, что изъят мефедрон общей массой свыше 8 кг.

"Предварительно установлено, что организатором производства был 24-летний местный житель. Специально для создания цеха по производству мефедрона злоумышленник выбрал безлюдную местность, а на подходах к лаборатории выставил импровизированные ловушки. Для участия в противоправной деятельности он привлек своего знакомого. Палатка обогревалась, и производство велось вне зависимости от погоды. Готовый наркотик сообщники фасовали в специально арендованной комнате общежития", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производства и сбыт наркотиков (ч. 3. ст. 30, ч. 5. ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемые арестованы.