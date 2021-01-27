Против экс-главы Новосибирского облсуда возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда, а ныне судьи Риммы Шатовкиной, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"22 января возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщил источник.

В 2018 году, по версии следствия, Шатовкина направила в областное правительство информацию о предстоящих следственных действиях у одного из фигурантов дела о хищения госсредств в управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Позднее эти документы были изъяты у одного из фигурантов.

Источник пояснил, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с требованием дать согласие о возбуждении дела в отношении Шатовкиной. Коллегия дала свое согласие на это, обжаловать данное решение судье не удалось.