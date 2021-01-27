В Алтайском крае восемь строящихся домов могут стать проблемными

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Пять строящихся домов, в которых ждут жилье около 200 обманутых дольщиков, находятся в реестре проблемных объектов строительства Алтайского края. Еще восемь многоквартирных домов рискуют стать проблемными из-за переноса сроков ввода в эксплуатацию, сообщил на пресс-конференции в среду министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

"В настоящее время в Алтайском крае пять строящихся домов находятся в реестре проблемных. Сейчас у нас общее количество обманутых дольщиков не превышает 200 человек. <…> Есть также дома, которые в реестр проблемных не попали, но там сложные ситуации, и переносятся сроки введения в эксплуатацию. Мы держим эту ситуацию на контроле, чтобы такие дома не попали в разряд проблемных. Таких домов у нас восемь, они находятся в зоне риска", - сказал Гилев.

Министр отметил, что по ряду проблемных объектов реализуется имущество застройщиков в рамках конкурсных процедур банкротства, и обманутые дольщики получат эти средства. Также в 2021 году власти рассчитывают полностью решить проблемы дольщиков дома № 52 на улице Южсиба в Новоалтайске. Деньги будут возвращены им за счет средств Фонда по защите прав обманутых дольщиков.

"При переходе на проектное финансирование мы должны уйти от проблемы обманутых дольщиков. Их интересы будут защищены полностью с помощью системы проектного финансирования и эскроу-счетов. Половина жилья в Алтайском крае сегодня уже строится с использованием эскроу-счетов, этот показатель растет", - подчеркнул Гилев.

Проблемный дом на 259 квартир в Новоалтайске по улице Южсиба не могут достроить с 2016 года, когда бывший руководитель компании был осужден за мошеннические действия со средствами дольщиков.

Всего в крае строится 91 дом с привлечением участников долевого строительства.