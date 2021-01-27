Три больницы в Томской области вернулись к работе по профилю

"Медико-санитарная часть "Строитель", больница № 2 и одно из отделений больницы № 3 Томска, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных COVID-19, начали принимать пациентов по своему основному профилю", - говорится в сообщении.

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Томской области, где заболеваемость COVID-19 сократилась в январе вдвое, приняли решение закрыть три респираторных госпиталя для пациентов с коронавирусом. Больницы, на базе которых они были открыты, возвращаются к работе по своему профилю, сообщила в среду пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что после окончательной дезинфекции вернулись к работе терапевтическое и неврологическое отделения МСЧ "Строитель", ЛОР-отделение в третьей городской больнице, а также неврологическое и гериатрические отделения в городской больнице № 2. Для пациентов по этим профилям стали доступны 185 коек. Плановая госпитализация пациентов будет проводиться в режиме инфекционной безопасности: обязательное тестирование на COVID-19, заполнение палат на 50%, организация питания в палатах, ограничение посещений родственниками.

Сейчас для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области развернуто 2 625 коек, при этом свободными остаются 1 410 коек, что составляет 53,7% респираторного коечного фонда.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 832 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 24 897 пациентов, умерли 255 человек. За месяц число ежедневно выявляемых случаев заражения сократилось со 190 до 100 (102 случая за минувшие сутки).