В Омской области в 2021 году полностью обновят парк машин для терапевтов и педиатров

В период пандемии из-за увеличившегося количества вызовов на дом в Омской области значительно выросла потребность в автомобилях для педиатров и терапевтов. Для решения этой проблемы правительство Омской области передавало медикам во временное пользование 42 машины, 13 машин - региональное Министерство труда и социального развития.

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Первичное звено здравоохранения Омской области в 2021 году получит 129 машин для терапевтов и педиатров. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, это позволит практически полностью обновить автопарк этих медицинских служб.

"Центральные районные больницы уже получили 32 машины для терапевтов и педиатров, еще 97 машин поступят до конца года. <…> Потребность в новых автомобилях огромная, они пойдут на обновление автопарка, который включает 130 машин", - сказали в пресс-службе, отметив, что будет заменены машины, подлежащие списанию.

Первая партия из 32 автомобилей, уже поступившая в регион, предназначена для доставки врачей центральных районных больниц к пациентам в отдаленных селах. Восемнадцать из них - машины повышенной проходимости УАЗ.

Проблема обеспечения населения удаленных деревень медицинской помощью актуальна для Омской области, особенно для северной таежной части. Дороги к таким поселениям зачастую труднопроходимы из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка. Из 1 477 сельских населенных пунктов фельдшерско-акушерские пункты есть только в 820 поселениях.