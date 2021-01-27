Экс-главу иркутского Минздрава отпустили под домашний арест

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, которая обвиняется в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах.

"Мера пресечения изменена на домашний арест", - сказал собеседник агентства. Решение о заключении под стражу оспаривала защита экс-чиновницы.

Ледяеву, ушедшую с поста министра здравоохранения в начале ноября 2020 года, задержали 30 ноября. Ей и еще четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, будучи главой регионального Минздрава, ее сын и ряд других лиц похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия.

Еще одно уголовное дело, связанное с поставками масок, было возбуждено в октябре 2020 года. По нему проходят шесть предпринимателей, которые, по версии следствия, имеют отношение к поставкам в три медучреждения региона фальсифицированных масок на сумму более 40 млн рублей. Среди обвиняемых сын Ледяевой Илья Белоусов.