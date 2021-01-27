Реконструкцию аэродрома Толмачево в Новосибирске начнут в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Строительные работы по реконструкции аэродромного комплекса новосибирского аэропорта Толмачево планируют начать в 2021 году. Об этом сообщил на заседании коллегии министерства транспорта Новосибирской области коммерческий директор аэропорта Павел Сизякин.

"На 2021 год [предусмотрено] планирование работ по развитию летной зоны ВПП-2, первый и второй этап, и корректировка проекта в марте 2021 года, выбор подрядчика и начало строительно-монтажных работ", - сказал Сизякин.

Из данных слайда следует, что подрядчик будет выбран во 2-3 квартале 2021 года, а строительные работы продолжатся с 2021 по 2023 год. Он пояснил, что в настоящее время проводятся работы по расширению перрона и стоянок воздушных судов. В целом проект включает развитие летной зоны ВПП-2 со строительством соединительных рулежных перронов и 15 мест стоянок воздушных судов. Площадь перрона составит 266 тысяч кв. м, стоимость проекта - 9 млрд рублей средств федерального бюджета, выделенных в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее отмечал, что руководство холдинга "Новапорт" и аэропорта Толмачево рассчитывают, что после реализации масштабной инвестиционной программы, которая включает в том числе строительство нового терминала аэропорта общей стоимостью 20 млрд рублей, а также реконструкцию двух взлетно-посадочных полос, Новосибирск "будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт". По словам Травникова, реконструкция ВПП-2 позволит увеличить ее пропускную способность в 10 раз.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров.