Сотрудников реабилитационного центра в Красноярске задержали за лишение свободы пациентов

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Директор и сотрудник автономной некоммерческой организации Центр социальной и психологической помощи "Вектор" (АНО ЦСИПП "Вектор") в Красноярском крае задержаны по подозрению в незаконном лишении свободы постояльцев, которых держали в холодном подвале, избивали и принуждали к физическому труду. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы двух лиц, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору") <...>. В настоящее время директор и сотрудник АНО ЦСИПП "Вектор" задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, подозреваемые незаконно удерживали в разные периоды времени с 2018 года по октябрь 2020-го людей, имеющих алкогольную зависимость, в расположенном в поселке Солонцы центре. Люди содержались в условиях жесткой изоляции от общества под предлогом оказания им помощи.

По данным СК, фигуранты лично и привлекая бывших пациентов "Вектора" избивали пострадавших, обливали их холодной водой, принуждали к физическому труду. Постояльцев пристегивали наручниками к деревянным чуркам, держали в холодном подвале от нескольких суток до нескольких недель.