Прокуратура уличила вуз в Республике Алтай в фальсификации результатов экзаменов

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура Республики Алтай обнаружила множественные факты фальсификаций документов вступительных экзаменов, с помощью которых сотрудники единственного в регионе вуза зачисляли студентов с низкими баллами на бюджетный набор, сообщили ТАСС в пресс-центре региональной прокуратуры в среду.

"Прокурорская проверка выявила многочисленные случаи подтасовывания результатов вступительных испытаний абитуриентов во время прошлой вступительной кампании. В этом году вуз должен проходить аккредитацию и им было необходимо выполнить показатели бюджетного набора. Сотрудники вуза внесли изменения в тестовые бланки экзаменов и завысили баллы абитуриентов, которые не набрали даже минимальные баллы. В результате они были зачислены на бюджет", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что в настоящее время по материалам проверки изъяты 26 личных дел незаконно зачисленных студентов. В ведомстве не исключают, что таких фактов будет больше.

Материалы проверки направлены в следственное управление СКР по региону для решения вопроса о возбуждении дела по факту превышения должностных полномочий.