Более 400 представителей коренных народов получили компенсации "Норникеля" за разлив ГСМ

ТАСС, 27 января. Более 400 человек, состоящих в общинах коренных малочисленных народов Таймыра, получили компенсации от "Норникеля" из-за разлива топлива, произошедшего в мае 2020 года на территории норильской ТЭЦ-3, сообщил ответственный секретарь экспертной комиссии для проведения этнологической экспертизы в районе аварии на Таймыре Андрей Иванов.

"Всего на данный момент компенсации получили 25 общин из 34, то есть чуть более 400 человек. Это связано с тем, что общины не успели подписать договоры, многие из них находятся в тундре и не имели пока возможности сделать это ни лично, ни в электронном виде", - сказал Иванов.

В среду на совещании по изменениям в налоговом законодательстве председатель Совета МОО "КМНСоюз", заместитель председателя Таймырского Долгано-Ненецкого районного совета депутатов Сергей Сизоненко заявил о намерении направить в адрес сенатора от Красноярского края и председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса обращение с просьбой разъяснить налоговое законодательство в рамках компенсационных выплат от Норильско-Таймырской энергетической компании пострадавшим после разлива жителям.

Руководитель исполкома "КМНСоюз" и юрист в сфере защиты прав коренных малочисленных народов РФ Антонина Горбунова сообщила на совещании, что аналогичное обращение также направлено в министерство финансов РФ.

Ранее экспертная комиссия по этнологической экспертизе рекомендовала "Норникелю" после аварии на ТЭЦ выплатить компенсации коренным малочисленным народам Севера в размере 175 млн рублей. По словам главы экспертной комиссии Ивана Потравного, на данный момент выплаты производятся. Однако, как отмечали участники совещания, выделенные средства подверглись налогообложению, и счета некоторых членов общин "КМНСоюза" были арестованы.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки, и оценили ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд рублей.