Власти Новосибирской области удвоят финансирование программы расселения в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят на расселение аварийного жилья региона в 2021 году 800 млн рублей, это почти в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом в четверг ТАСС сообщила и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елена Макавчик.

"В национальный проект "Жилье и городская среда" входит региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках которого в 2021 году запланировано на расселение аварийного жилищного фонда направить 800,9 млн рублей, из них за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 726,5 млн рублей, что на 453,8 млн рублей больше, чем в 2020 году", - сказала и.о. министра.

Она уточнила, что в 2019-2020 годах в регионе было необходимо расселить 22,4 тыс. кв. м площади, признанной аварийной с 2012 по 2017 годы, где проживают 1,3 тыс. человек. Фактически расселено 26,2 тыс. кв. м и 1,7 тыс. человек. В 2019-2021 годах необходимо расселить 45,7 тыс. кв. м аварийной площади, в том числе в 2021 году 23,3 тыс. кв. и жилья, где живут 1,3 тыс. человек.

Для ускорения расселения власти Новосибирской области направили заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение дополнительного финансирования в 2021 году в размере 463,8 млн рублей. Это позволит расселить на 9 тыс. кв. м больше ранее запланированной площади.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Новосибирской области намерены до 2025 года расселить из аварийного жилья около 13 тыс. человек по нацпроекту "Жилье и городская среда" и областной программе расселения. Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению, в Новосибирской области составляет 277,6 тыс. кв. м, где проживают 17,6 тыс. человек. Ежегодный прирост аварийной площади составляет около 15%.