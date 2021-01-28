Число коек для пациентов с коронавирусом увеличили в Новосибирской области в 17 раз за год

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Число коек, предназначенных в том числе для пациентов с коронавирусной инфекцией, в медицинских учреждениях Новосибирской области по итогам 2020 года увеличилось в 17 раз по сравнению с началом года - с 352 до почти 6 тыс. Об этом на сессии заксобрания региона в четверг сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"На начало пандемии в регионе были готовы к приему пациентов с абсолютно новым диагнозом 352 оборудованные койки в двух специализированных больницах. К концу года количество таких мест выросло в 17 раз. В итоге в пик заболеваемости в конце года для оказания специализированной медицинской помощи было задействовано уже 5 966 коек", - сказал губернатор.

Как уточнил Травников, для пациентов с коронавирусом в регионе задействовали 54 медучреждения, 3,5 тыс. единиц нового оборудования, в числе которых 583 аппаратов ИВЛ, 366 мониторов пациента, 960 шприцевых насосов, 870 увлажнителей кислорода, 827 кислородных концентраторов. Создано 800 точек доступа к кислороду.

Губернатор добавил, что в 2020 году более 6 тыс. медицинских и немедицинских сотрудников работали с "ковидными" больными, действовали 19 лабораторий, которые проводили в среднем 10 тыс. исследований в сутки. В числе результатов работы системы здравоохранения за год Травников выделил открытие трех центров амбулаторной онкологической помощи на базе Татарской, Карасукской, Искитимской районных больниц, закупку медицинского оборудования для онкодиспансеров и региональных сосудистых центров.

На территории Новосибирской области действует больше 100 учреждений, подведомственных региональному Минздраву. Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы несколько крупных медучреждений региона. В конце ноября в Новосибирске в эксплуатацию досрочно был сдан областной перинатальный центр, который власти также рассматривали для размещения там ковид-госпиталя, однако во время открытия глава региона отказался от этой идеи. По данным оперативного штаба на утро 27 января, в регионе выявлено 31 709 случаев коронавирусной инфекции.