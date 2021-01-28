В Томской области арестовали имущество крупной китайской компании за долги по налогам

ТОМСК, 28 января. /ТАСС/. Имущество крупной компании, занимающейся лесозаготовительными работами в Асиновском районе Томской области, было арестовано из-за долгов по налогам на сумму свыше 40 млн рублей. Как сообщили журналистам в пресс-службе управления ФССП по Томской области, в частности, арестованы шесть зданий, три земельных участка и три автомобиля.

"Организация, занимающаяся лесозаготовками в Асиновском районе, задолжала более 40 млн рублей налоговых платежей, еще 2 млн рублей в бюджет РФ составил исполнительский сбор. С целью взыскания долга сотрудник отделения судебных приставов по Асиновскому району вынесла запрет на совершение регистрационных действий с автопарком должника в ГИБДД и недвижимостью в Росреестре. Вскоре был наложен арест на шесть зданий, три земельных участка и три автомобиля предприятия", - говорится в сообщении управления.

Уточняется, что после ареста предприятие покрыло 17,5 млн рублей долга, однако вернуть себе имущество оно сможет только после выплаты всей суммы задолженности и исполнительского сбора.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о АО "Русско-китайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской области" или "Рускитинвест".

Строительством лесопромышленного парка в Асино "Рускитинвест" занимается с 2011 года. В феврале 2015 года открылся первый завод - на нем производят шпон мощностью 110 тыс. кубометров, также работает второй завод ЛПК по выпуску обрезной доски, его мощность - 220 тыс. кубометров в год. На реализацию этих проектов китайские инвесторы направили более 4,5 млрд рублей. В 2018 году в лесопромышленном парке также открылся завод по производству МДФ-плит.