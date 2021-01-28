В Красноярске кондуктор вытолкнула пассажирку из маршрутки из-за отсутствия маски

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту запечатленного на видео конфликта в автобусе из-за отсутствия маски у пассажирки в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональном главке МВД.

"Обращений в полицию не было, мы это увидели в СМИ и сами начали проверку. Кондуктора установили, сейчас женщину (пассажирку) ищем", - сказал представитель ведомства.

На видео с камеры наблюдения в автобусе, предоставленном перевозчиком в департамент транспорт (видео есть в распоряжении ТАСС) видно, что пассажирка подходит к кондуктору, у них возникает конфликт. Пассажирка замахивается на женщину-кондуктора, затем они толкаются, и кондуктор выталкивает пожилую женщину из автобуса.

"Такая ситуация, конечно, недопустима. Судя по видео, предоставленному перевозчиком, конфликт был спровоцирован пассажиром, которая отказывалась надевать маску. <...> К сожалению, кондуктор поддалась на явные провокации пассажира и применила в ответ физическую силу", - сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко, добавив, что кондуктор будет привлечен к ответственности.

Конфликт произошел в маршрутном автобусе № 88.