Первые глэмпинги откроют в Республике Алтай в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Глэмпинги появятся в районах Республики Алтай, где не хватает средств размещения повышенной комфортности. Первые два глэмпинга могут открыться к началу нового туристического сезона в 2021 году, сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС в Новосибирске председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

"В прошлом году не весь спрос туристов был удовлетворен в части благоустроенных средств размещения и сейчас предприниматели, которые собираются начинать бизнес в этой сфере, ориентируются уже на этого потребителя. Модное направление, которое поддерживает Ростуризм, это создание глэмпингов. Регион выиграл два гранта на создание глэмпингов там, где недостаточно развита инфраструктура. Надеюсь, к новому сезону они запустятся. Это наиболее быстрая форма возведения средств размещения", - сказала Зяблицкая.

Она отметила, что спрос на услуги туризма в 2020 году значительно превышал предложение, и туроператоры не смогли отработать все заявки, а в организациях не хватило средств размещения повышенной комфортности. Такой повышенный спрос регион испытывал только в течение полутора месяцев.

"За это время было сложно "отбить" расходы, которые несли организации в период, когда были закрыты. <...> В этом году мы отмечаем повышенный спрос на экскурсионные туры. Если говорить о ранних бронированиях на следующий год, то сейчас их меньше аналогичного периода прошлого года. Мы это связываем с тем, что люди в нынешней ситуации так далеко не планируют", - подчеркнула Зяблицкая.

Также первый глэмпинг в 2021 году будет создан и в соседнем Алтайском крае на средства грантов Ростуризма. По данным пресс-службы краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, глэмпинг начнут строить на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" и он будет представлять собой юрты для туристов. Предполагается, что гости региона смогут пожить в них и оценить воссозданный быт тюрков-кочевников.