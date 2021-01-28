В Омске перенесли на 2022 год V Международный конкурс скрипачей им. Янкелевича

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Оргкомитет Международного конкурса юных скрипачей имени выдающегося советского музыканта Юрия Янкелевича, проведение которого было возобновлено в Омске в 2018 году после пятилетнего перерыва, перенес состязание из-за пандемии коронавируса на май 2022 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Омский филармонии, где традиционно проходит конкурс.

"Проведение V Международного конкурса скрипачей им. Ю. И. Янкелевича было ранее перенесено на май 2021 года. В связи с сохраняющейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, оргкомитетом конкурса принято решение о переносе сроков его проведения на 23-30 мая 2022 года", - сообщила пресс-служба.

В филармонии отметили, что в связи с переносом результаты отборочного тура, который прошел в прошлом году, будут аннулированы. Новые сроки приема заявок станут известны летом 2021 года. Ранее на участие в V конкурсе заявились 88 соискателей из России, Азербайджана, Мексики, Республики Корея, Японии, Германии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Греции, Узбекистана, Индонезии, Великобритании, Бельгии и Южной Кореи.

Международный конкурс юных скрипачей, который носит имя выдающегося скрипача, заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Янкелевича, был организован в 2009 году в Омске к 100-летию со дня рождения музыканта, детские годы которого прошли в этом сибирском городе. Состязание проводится для двух возрастных категорий: до 15 лет и от 15 до 25 лет включительно. В 2018 году в конкурсе приняли участие 32 скрипача из Китая, Казахстана, Японии, Южной Кореи, Германии, Испании, США и России.