В Туве госпитализировали пять человек после отравления угарным газом

ТАСС, 28 января. Пять человек, в том числе трое детей, госпитализировали в Туве с отравлением угарным газом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о том, что в Республиканскую детскую больницу в городе Кызыле доставлены пять человек, в том числе трое малолетних детей, с предварительным диагнозом "отравление угарным газом", - говорится в распространенном сообщении МЧС.

При проверке установлено, что возгорания в доме, где они получили отравление, не было. Предварительная причина - несвоевременная очистка дымохода печи от сажи, что привело к тому, что при растопке угарный газ стал поступать внутрь дома, уточняется в сообщении пресс-службы управления.