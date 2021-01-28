Более 100 тыс. доз вакцины от коронавируса ожидают в Новосибирской области до конца зимы

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. доз вакцины от коронавируса поступят в Новосибирскую область до конца февраля. Об этом сообщила журналистам в четверг замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

"В течение месяца партиями до конца февраля более 100 тыс. доз мы ожидаем", - сказала Аксенова, добавив, что сейчас в регионе в остатке находится около тысячи доз.

Аксенова отметила, что в регионе наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Свободными остаются от 10 до 40% коек в ковид-госпиталях региона. В области вакцинировано 14 146 человек. Пункты вакцинации открыты в 59 медучреждениях региона.

Ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщал, что в регионе планируется сформировать мобильные бригады, которые будут осуществлять вакцинацию на выезде. Поставки вакцины ожидаются каждую неделю. По данным оперативного штаба региона на утро 28 января, в Новосибирской области зафиксировано более 31,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.