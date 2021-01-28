Новосибирская область получит дополнительно 500 млн рублей на расселение аварийного жилья

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в 2021 году дополнительно получит из федерального бюджета на расселение граждан из ветхого аварийного жилья 485 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра Дениса Архипова.

"В течение 2021 года в Новосибирской области необходимо будет расселить 23,31 тыс. кв. м аварийной площади в которой проживают 1 290 человек. На эти цели в общей сложности запланировано получение федеральных средств в размере 726,5 млн рублей, 485 млн рублей из которых будут дополнительно направлены из федерального бюджета в 2021 году", - сказал министр.

Он добавил, что реализация программы переселения граждан из аварийного жилья ведется в регионе с опережением - за 2019-2020 годы расселено 1,8 тыс. человек, что составляет 142% от плана. Также из бюджета области за два года было направлено более 480 млн рублей на расселение из домов блокированной застройки и признанных аварийными после 2017 года - всего более 12 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Новосибирской области намерены до 2025 года расселить из аварийного жилья около 13 тыс. человек по нацпроекту "Жилье и городская среда" и областной программе расселения. Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению в Новосибирской области, составляет 277,6 тыс. кв. м, где проживают 17,6 тыс. человек. Ежегодный прирост аварийной площади составляет около 15%.