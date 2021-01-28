В Шерегеше планируют построить самый быстрый кресельный подъемник в России

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Группа компаний "Каскад", которая обслуживает порядка 70% туристов популярного горнолыжного комплекса Шерегеш в Кузбассе, в 2021 году построит на горнолыжном курорте не имеющий аналогов в России кресельный подъемник, который сможет работать в ветреную и морозную погоду. Об этом на пресс-конференции ТАСС в четверг сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

"Планы на год: группа компаний "Каскад" [начнет в Шерегеше] строительство еще одного подъемника, это уникальная разработка компании Doppelmayr (австрийско-швейцарская группа, специализирующаяся на производстве канатных дорог и оборудования для них - прим. ТАСС), таких подъемников нет в России - это шестиместный кресельный подъемник с подогреваемыми креслами, с [защитными] колпаками и с системой стабилизации. Он может работать в ветровую нагрузку до 20 м/с и практически в любой мороз", - сказал Пятовский.

Он отметил, что действующие сейчас подъемники, как правило, приостанавливают свою работу при ветре и похолодании, так как могут эксплуатироваться в ограниченных погодных условиях. У новой канатной дороге таких эксплуатационных ограничений не будет. Кресла будут оснащены специальными рамами ветровой стабилизации для комфорта и безопасности туристов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, новый кресельный подъемник сможет перевозить порядка 2,4 тыс. человек в час. Это будет самый быстрый кресельный подъемник в России. Объем частных инвестиций в данный проект региональные власти не уточняют.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. Очередной сезон здесь начался 14 ноября 2020 года, с этого момента Горную Шорию посетили почти 600 тыс. человек. На курорте работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников.