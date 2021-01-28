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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Дочка" "Норникеля" отозвала заявление об оспаривании решения Ростехнадзора

Норильско-таймырская энергетическая компания ранее требовала признать незаконным решение ведомства о ее привлечении к административной ответственности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Норильско-таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") подала в суд ходатайство об отзыве заявления об оспаривании решения Енисейского управления Ростехнадзора, следует из копии заявления, которая имеется в распоряжении ТАСС. Ранее компания требовала признать незаконным решение ведомства о привлечении НТЭК к административной ответственности.

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Компания в своем ходатайстве от 25 января просит Арбитражный суд Красноярского края вернуть без рассмотрения заявление, которое она подала 21 января.

Ранее Енисейское управление Ростехнадзора по итогам расследования причин аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей НТЭК, оштрафовало предприятие на 1 млн рублей за нарушение норм промышленной безопасности.

Днем 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки, и оценили ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд рублей. Арбитражный суд края в октябре приступил к рассмотрению иска Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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