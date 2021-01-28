В Кузбассе приостановили на 90 суток работу шахты, где погибли горняки

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. Ленинск-Кузнецкий городской суд по требованию Ростехнадзора частично приостановил работу шахты имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кемеровской области, где 22 января произошел выброс метана, из-за чего обрушилась горная порода и погибли три горняка. Временный запрет на работу наложен на 90 суток, сообщается в пятницу на официальном сайте Ростехнадзора.

По данным Ростехнадзора, на шахте были выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В частности, бурение специальных скважин для дегазации проводилось с нарушениями, горная выработка на момент проверки находилась в пылевзрывоопасном состоянии. Кроме того, предприятием не соблюдаются противопожарные требования, в подготовительном забое нет необходимого количества воды для водяного заслона.

"Постановлением суда вынесено решение о приостановлении деятельности подготовительного забоя конвейерного штрека, являющегося частью опасного производственного объекта "шахта угольная" сроком на 90 суток. За время приостановки предприятие должно устранить выявленные нарушения, а также разработать комплекс мер для предотвращения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

В ночь на 22 января на шахте имени С. Д. Тихова при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В момент ЧП под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами. Двое были обнаружены и извлечены из-под завалов практически сразу, поиски третьего велись еще несколько часов. Помощь семьям погибших окажут региональные власти и предприятие.

Ростехнадзор после происшествия наложил временный запрет на ведение горных работ и обратился в суд с требованием о приостановке работы шахты. Кроме того, ведомство выявило более чем двукратное превышение допустимой нормы концентрации метана в шахте. Уголовное дело по факту гибели горняков расследуется региональным управлением СК РФ. Прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь. Выброс метана на шахте уже происходил в 2019 году, в результате этого происшествия погиб один работник, трое пострадали. Тогда Ростехнадзор выявил на шахте почти 200 различных нарушений, работа угольного предприятия была временно приостановлена и возобновилась после их устранения.