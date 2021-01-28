В Красноярске участник акции извинился перед полицейским, в которого бросил бутылку

ТАСС, 28 января. Участник несанкционированной акции в Красноярске, бросивший бутылку в полицейского, извинился перед пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Житель Красноярска, задержанный за нападение на сотрудника органов внутренних дел во время несанкционированного публичного мероприятия, принес свои извинения, а также призвал граждан не участвовать в незаконных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что мужчина умышленно бросил в направлении сотрудника органов внутренних дел бутылку и попал ему в голову. "Личность нападавшего установлена. Им оказался 23-летний житель Красноярска. В отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - заключили в МВД.