В Кузбассе под тяжестью снега частично обрушилась кровля многоквартирного дома

КЕМЕРОВО, 29 января. /ТАСС/. Кровля многоквартирного жилого дома в городе Мыски Кемеровской области частично обрушилась на площади около 400 кв. м, жильцам верхних этажей предложено разместиться в санатории на время восстановительных работ. На управляющую компанию заведено административное дело, сообщается в пятницу на официальном сайте Госжилинспекции Кузбасса.

"Обрушение произошло в районе 2-4 подъездов многоэтажки. Общедомовые сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения не повреждены, пострадавших нет. Жителям верхних этажей временно предложено разместиться в санатории. В настоящий момент на доме ведутся восстановительные работы. <…> Инспекторы ГЖИ составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований") в отношении управляющей компании", - говорится в сообщении.

По данным инспекции, нарушения в очистке кровли данной многоэтажки были выявлены еще неделю назад, на крыше скопился снег. Госжилнадзор выдал муниципальной управляющей компании, которая обслуживает дом, предписание на очистку кровли, однако эти работы оперативно проведены не были. Предположительно, излишнее скопление снега и могло стать причиной обрушения.

Как сообщает областной департамент по чрезвычайным ситуациям, в Кузбассе отмечаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, в связи с чем введен режим повышенной готовности. "Усилена очистка кровель зданий и сооружений от наледей и сосулек службами. Мобилизованы силы и средства на очистку от снега дорог и дворов, вывоз снега", - говорится в официальном сообщении департамента.