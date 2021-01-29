В Иркутской области создали туристический квест по Байкалу

ИРКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Первый Большой байкальский квест, участникам которого за несколько дней нужно будет преодолеть протяженный маршрут между различными точками на Байкале, планируют провести в Иркутской области в марте. Затем маршрут квеста в виде мобильного приложения станет доступен всем туристам, которые, выполняя задания по пути своего следования, будут знакомиться с природой и достопримечательностями Байкала, сообщила в пятницу ТАСС руководитель агентства по туризму Приангарья Екатерина Сливина.

"Раньше Большой байкальский квест проходил только в поселке Листвянка, по локациям в поселке. Там команды выполняли разные задания. В этом году мы решили его масштабировать, добавили в маршрут другие территории. Участникам квеста будет предложен маршрут Листвянка - Байкальский тракт - Иркутск - Слюдянка - Байкальск. Мы надеемся, что в марте ограничения по коронавирусу будут смягчены, и нам удастся провести полноценный квест с несколькими командами. И с апреля он будет в свободном доступе для самостоятельных туристов, которые смогут его скачать, выполнить задания по пути следования и таким образом познакомиться с информацией о Байкале", - сказала Сливина.

Ранее Большой байкальский квест представлял из себя спортивный семейный праздник в поселке Листвянка. Сливина пояснила, что маршрут для проведения квеста в новом формате был разработан так, чтобы по пути туристам встречались культурно-исторические объекты, например, памятники и здания, представляющие ценность. Большой байкальский квест, который состоится в марте, командам нужно будет пройти за несколько дней, так как маршрут протяженный - порядка 200 км.

Чтобы соблюдались санитарно-противоэпидемиологические требования и группы не пересекались, создавая скученность в одной точке, команды будут выходить на маршрут в разные дни. Победителей мартовского соревновательного квеста поощрят призами.

Предварительно по маршруту квеста проехала экспертная группа из представителей туроператоров, общественных объединений, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Они оценили, насколько маршрут интересен и доступен. В агентстве по туризму Иркутской области рассчитывают, что квест получит популярность у молодежи, которой в игровой форме будет интереснее знакомиться с Байкалом.

Большой байкальский квест будет одним из мероприятий Года Байкала, которым в Иркутской области объявлен 2021 год. Всего, как сообщила Сливина, в календаре 66 событийных мероприятий и инфраструктурных проектов.

Проекты обустройства

Одним из значимых инфраструктурных проектов станет благоустройство мыса Бурхан на острове Ольхон. Это одна из самых известных достопримечательной Байкала. Имеет статус государственного природно-исторического памятника, а также считается священным местом в связи с шаманскими обрядами, которые там проводились. Из-за большого турпотока на мысе происходит эрозия и обрушение почвы, в связи с чем передвигаться там стало опасно.

На Бурхане появятся оградительные канаты, информационные щиты, а также сеть троп, по которым туристы смогут ходить. Проект обустройства разработал благотворительный фонд "Подари планете жизнь", он поддержан властями и руководством Прибайкальского национального парка.

Кроме того, в 2021 году начнется работа по изменению внешнего облика центральных улиц Иркутска, по которым проложены туристические маршруты. "Губернатор региона еще в прошлом году поднимал вопрос о приведении внешнего вида центра города в достойный вид. Потому что Иркутск - это туристический центр. Большая работа в течение 2021 года планируется с этой точки зрения. Где-то по ходу движения туристов необходим ремонт фасадов, где-то реконструкция исторического здания или благоустройство сквера", - пояснила Сливина.

По ее словам, в ближайшее время группа специалистов пройдет по основным туристическим маршрутам в Иркутске и оценит масштаб работ, которые необходимо провести.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия Юнеско в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Туризм на Байкале является круглогодичным. Зимний Байкал широко известен прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира. Иркутск, где расположен международный аэропорт, является одной из точек отправления на озеро.