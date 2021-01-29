Источник: замминистра культуры Алтайского края, пострадавшая в ДТП, умерла в больнице

ТАСС, 29 января. Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, пострадавшая в пятницу утром в ДТП и помещенная в тяжелом состоянии в реанимацию, умерла в больнице. Об этом рассказал ТАСС источник в правительстве региона.

"Кубрина, к сожалению, скончалась. Она была в тяжелом состоянии, ее готовили к операции", - сказал собеседник агентства.

Ранее в приемном отделении Троицкой районной больницы ТАСС рассказали, что министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков, которые также находились в машине, направлены на амбулаторное лечение.

По данным регионального УМВД, ДТП произошло около 11:25 (07:25 мск) на автодороге "Чуйский тракт" в Троицком районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства.

Министр и ее подчиненные направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства центра культурного развития и оценки технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.