Мэр Новосибирска поручил проверить незаконные пристройки после пожара с четырьмя погибшими

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил проверить незаконные пристройки после пожара с четырьмя погибшими, которые незаконно проживали в надстройке над гаражом. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Мы сегодня наметили ряд мер, я провел специальное заседание, посвященное этому вопросу, где потребовал отчет от всех глав администрации, департаментов. Дано поручение провести проверку сегодня по всему городу, мониторинг подключения [к электросетям] всех этих незаконных построек", - сказал Локоть.

Пожар произошел ночью 19 января на втором этаже гаражного комплекса в правобережной части города. Возгорание произошло в надстройке над капитальным гаражом. СК было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, владелец гаража с октября 2020 года предоставлял данную надстройку за определенную плату для проживания разным людям. Само же помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Позднее мужчина был задержан и отправлен под домашний арест.

Локоть отметил, что с начала года в регионе произошло 190 пожаров, что на 77 больше, чем в 2020 году. Всего в Новосибирской области за январь произошло в два раза больше возгораний, чем в прошлом году. Это связано с низкими температурами до 40 градусов ниже нуля, вследствие чего граждане, пытаясь поддержать тепло в доме, нарушают правила эксплуатации печей и электрооборудования, сообщает пресс-служба правительства региона. Замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка поручил главам администраций муниципалитетов, коммунальным и экстренным службам держать на контроле оперативную обстановку, а также заблаговременно принимать все необходимые предупредительные мероприятия, учитывая изменения погоды.