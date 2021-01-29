Дорогу на юге Красноярского края расчистили после схода лавины

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Дорога в Курагинском районе Красноярского края, на которой было ограничено движение после схода лавины, расчищена от снега. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении регионального управления автодорог.

Как сообщалось, снежная масса с горы Эктаж обрушилась в пятницу на дорогу на 26-м километре трассы Курагино - Черемшанка.

"Неоднократно происходил сход снежных масс на проезжую часть. В течение дня спецтехникой было убрано около 2,7 тыс. кубометров снега. Пострадавших нет. Дорога открыта для движения транспорта", - сообщили в управлении.

В селе Черемшанка Курагинского района живут более 1 тыс. человек. Курагинский район относится к числу горных, на его территории расположены Саянские горы.