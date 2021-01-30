Режим повышенной готовности ввели в Усолье-Сибирском в Приангарье из-за угрозы подтоплений

ТАСС, 30 января. Режим повышенной готовности действует в городе Усолье-Сибирском и в Тельминском муниципальном образовании Иркутской области из-за риска подтоплений. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщается, что из-за установившихся низких температур и ледостава на Ангаре в районе Усолья-Сибирского отмечается повышение уровня воды. За сутки уровень воды в реке поднялся на 12 см и по состоянию на утро субботы составляет 1 189 см при критическом уровне 1 200 см. Подтопленных жилых домов и надворных построек нет.

"Подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области, а также территориальная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Усолья-Сибирского и Тельминского муниципального образования функционируют в режиме повышенной готовности. Организован мониторинг обстановки", - сообщили в МЧС.

При повышении уровня воды выше 1 300 см в зону возможного затопления могут попасть пониженные участки местности Усолья-Сибирского, поселка Усолье-Жилкино в Боханском районе и поселка Тельма Усольского района. В готовность приведены пункты временного размещения.

В начале января в городе Усолье-Сибирское, который находится в 70 км от Иркутска, уровень воды в Ангаре уже повышался. Были подтоплены четыре подстанции, кафе, котельная, а также часть набережной на полуострове Варничный. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.