{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Режим повышенной готовности ввели в Усолье-Сибирском в Приангарье из-за угрозы подтоплений

Уровень воды в реке Ангара составляет 1 189 см при критическом уровне 1 200 см

ТАСС, 30 января. Режим повышенной готовности действует в городе Усолье-Сибирском и в Тельминском муниципальном образовании Иркутской области из-за риска подтоплений. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщается, что из-за установившихся низких температур и ледостава на Ангаре в районе Усолья-Сибирского отмечается повышение уровня воды. За сутки уровень воды в реке поднялся на 12 см и по состоянию на утро субботы составляет 1 189 см при критическом уровне 1 200 см. Подтопленных жилых домов и надворных построек нет.

"Подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области, а также территориальная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Усолья-Сибирского и Тельминского муниципального образования функционируют в режиме повышенной готовности. Организован мониторинг обстановки", - сообщили в МЧС.

При повышении уровня воды выше 1 300 см в зону возможного затопления могут попасть пониженные участки местности Усолья-Сибирского, поселка Усолье-Жилкино в Боханском районе и поселка Тельма Усольского района. В готовность приведены пункты временного размещения.

В начале января в городе Усолье-Сибирское, который находится в 70 км от Иркутска, уровень воды в Ангаре уже повышался. Были подтоплены четыре подстанции, кафе, котельная, а также часть набережной на полуострове Варничный. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.

Теги
РоссияИркутская область
Кемеровские власти профинансировали бесплатное обучение детей катанию на горных лыжах
Занятия будут проходить на всех крупнейших горнолыжных комплексах региона
Читать полностью