В Усолье-Сибирском сняли режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

ТАСС, 31 января. Введенный из-за риска подтоплений режим повышенной готовности в городе Усолье-Сибирском и в Тельминском муниципальном образовании Иркутской области снят. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По состоянию на 31 января уровень воды в реке снизился на 58 см и составляет 1 170 см при критическом уровне 1 200 см.

"На реке Ангаре вблизи города Усолья-Сибирского гидрологическая обстановка стабилизировалась. В связи с этим режим повышенной готовности в городе Усолье-Сибирское и на территории Тельминского муниципального образования отменен", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности ввели 30 января, тогда за сутки уровень воды в реке поднялся на 12 см - до 1 189 см. При уровне воды выше 1 300 см в зону возможного затопления могли попасть пониженные участки местности Усолья-Сибирского, поселка Усолье-Жилкино в Боханском районе и поселка Тельма Усольского района.

В начале января в городе Усолье-Сибирское, который находится в 70 км от Иркутска, уровень воды в Ангаре уже повышался. Были подтоплены четыре подстанции, кафе, котельная, а также часть набережной на полуострове Варничный. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.