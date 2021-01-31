В Туве на тувинский язык переведут старинные буддийские тексты

ТАСС, 31 января. Старинные буддийские тексты, созданные на тибетском и старомонгольском языках, переведут в Туве на тувинский язык. Работа займет много лет, но первые из них планируется перевести в 2021 году, сообщил ТАСС представитель республиканского агентства по делам национальностей.

"Эта работа требует многих лет, но в 2021 году будут подготовлены уже переводы основных документов. Мы хотим достичь такого эффекта, чтобы тувинец услышал молитву на тувинском языке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для этого необходимо разработать словарь, решить проблему перевода специфических терминов на тувинский язык. Поставлен вопрос о создании в Туве центра текстологии. Уже создана рабочая группа, которая будет заниматься переводами, изучен опыт Калмыкии и Бурятии - буддийских регионов.

В фондах архивов Тувы хранятся более 10 тыс. старинных буддийских текстов и сутр (религиозное произведение). Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил перевести на тувинский язык историко-культурные документы, использующиеся в ежедневной религиозной деятельности тексты. В Туве буддизм исповедуют более 60% населения.