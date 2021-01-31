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Несанкционированные акции в городах Сибири собрали по несколько сотен участников

Больше всего людей приняли участие в несогласованном мероприятии в Омске, на акцию пришли 550 человек
© Евгений Софийчук/ТАСС

ТАСС, 31 января. Несанкционированные акции в сибирских городах собрали по несколько сотен участников, сообщили ТАСС в региональных главках МВД.

Самой многочисленной стала акция в Омске, в которой участвовали более 500 человек. "В Омске проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 550 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 62 гражданина", - сказал ТАСС представитель областного главка МВД.

В Иркутске на акцию пришли 170 человек, из которых 100 были задержаны, а в Барнауле - около 250, 85 из них доставили в полицию.

В мэрии Красноярска сообщили ТАСС примерно о 200 участниках несанкционированных мероприятий. Среди задержанных оказался 26-летний мужчина в военной форме, который, как выяснила полиция, не является военнослужащим. В краевом главке МВД рассказали, что мужчина уже извинился за участие в уличной акции.

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Россия
Немногочисленные несанкционированные акции прошли на Дальнем Востоке
Их участниками в разных городах стали от 25 до 150 человек
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