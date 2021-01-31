Несанкционированные акции в городах Сибири собрали по несколько сотен участников

ТАСС, 31 января. Несанкционированные акции в сибирских городах собрали по несколько сотен участников, сообщили ТАСС в региональных главках МВД.

Самой многочисленной стала акция в Омске, в которой участвовали более 500 человек. "В Омске проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 550 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 62 гражданина", - сказал ТАСС представитель областного главка МВД.

В Иркутске на акцию пришли 170 человек, из которых 100 были задержаны, а в Барнауле - около 250, 85 из них доставили в полицию.

В мэрии Красноярска сообщили ТАСС примерно о 200 участниках несанкционированных мероприятий. Среди задержанных оказался 26-летний мужчина в военной форме, который, как выяснила полиция, не является военнослужащим. В краевом главке МВД рассказали, что мужчина уже извинился за участие в уличной акции.