Новосибирские студенты разработали прибор для безболезненных медицинских электростимуляций

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали устройство для медицинской электростимуляции, безболезненной для пациента, сообщил ТАСС доцент кафедры систем сбора и обработки данных НГТУ Александр Павлов.

Электростимуляция используется в медицине с целью усиления двигательной активности скелетных мышц, а также гладких мышц внутренних органов. Данная процедура считается болезненной, поскольку для нее применяется аппаратура, созданная в прошлом веке. По словам Павлова это можно объяснить общей консервативностью отрасли медицинского оборудования и сложностью внедрения новых разработок в данной сфере

"Мы отталкивались от того, что можно изобразить разные формы электростимуляции, сделав, например, этот процесс [электростимуляции] менее болезненным или вообще безболезненным", - сказал Павлов.

По его словам, разработка базируется на цифровом синтезе формы тока. Использование микроконтроллера и аналогового преобразователя позволяет задавать различные формы тока для электростимуляций. Наиболее безболезненного вмешательства позволяет добиться синусоидальная форма тока. Но прибор позволяет создавать и другие формы, имеющие отличия в эффекте.

Павлов отметил, что эффективность процедуры при этом не снижается. Кроме того, студенты использовали и другие оригинальные решения для данной разработки, например, напечатав ее корпус на 3D-принтере.

НГТУ является одним из крупнейших вузов Сибири и одним из крупнейших технических университетов России. В нем учатся более 13 тыс. студентов, работают более 1,5 тыс. преподавателей. В состав университета входят 16 факультетов, которые располагаются в восьми учебных корпусах.