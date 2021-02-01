Победительница суперфинала "Лидеров России" заняла пост директора новосибирского СУНЦ

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Победительница суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" экс-директор новосибирского Экономического лицея Людмила Некрасова стала директором единственного за Уралом Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского государственного университета (НГУ), сообщается на сайте школы.

Предыдущий директор школы Николай Яворский, 15 лет занимавший данную должность, покинул свой пост в конце ноября. Исполняющим обязанности был назначен проректор НГУ Алексей Окунев.

"Директор СУНЦ НГУ - Некрасова Людмила Андреевна", - говорится в сообщении.

Некрасова является победителем всероссийского конкурса "Лидеры России 2020" и стала подопечной премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Она окончила НГУ в 2003 году по специальности "Биология". Работала заместителем директора лицея №130 в новосибирском Академгородке, после чего занимала должность главы Экономического лицея.

СУНЦ - элитные российские школы-интернаты, созданы на базе МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета и Новосибирского государственного университета (НГУ). С сентября 2019 года обучение по основным образовательным программам в них стало бесплатным благодаря правительственным грантам. 29 ноября директор СУНЦ НГУ Николай Яворский сообщил ТАСС, что покинул свой пост по состоянию здоровья.

Школа физмата при НГУ была учреждена в 1963 году. Она интегрирована в структуру новосибирского Академгородка. Обучение ведется по профилям: физмат, химико-биологический, инженерный. В школе обучается более 500 учеников из 60 регионов. Общее число выпускников школы - 15 579. Из них кандидатами наук стали 4 тыс. человек, свыше 500 - докторами наук, пять избраны действительными членами РАН и семь - членкоры.