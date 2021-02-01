В Томске двух депутатов городской думы вновь оштрафовали за проведение незаконной акции

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Два депутата городской думы, координаторы штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева и Андрей Фатеев оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый за проведение несанкционированной акции в центре города 31 января, сообщила ТАСС представитель Октябрьского районного суда, где было вынесено решение.

После аналогичной акции 23 января Фадеева и Фатеев также были оштрафованы по статье 20.2 КоАП РФ ("Проведение мероприятия без подачи уведомления"). Им были назначены штрафы по 25 тыс. рублей каждому.

"После проведения в Томске 31 января несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального суд оштрафовал двух депутатов думы Томска - Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. Фадеева - по ч. 2 статьи 20.2 КоАП, Фатеев - по ч. 1 статьи 20.2 КоАП РФ. Штраф - по 20 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что за участие в несанкционированном мероприятии также были привлечены к ответственности и оштрафованы еще несколько человек.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.