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В Гидрометцентре прогнозируют оттепель в Западной Сибири с 3 февраля

Ожидается, что температура повысится на 10-15 градусов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Резкое повышение температуры сразу на 10-15 градусов ожидается на юге Западной Сибири со среды. В ряд регионов придет оттепель, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Возвращение очень холодной погоды на юге Западной Сибири произошло в воскресенье. Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области - там в понедельник 25-30 градусов мороза, но уже 3 февраля значительное повышение температуры. Она повысится на 10-15 градусов сразу", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Новосибирской, Омской областях, Алтайском крае и Хакасии температура повысится до оттепельных значений. Резкие перепады температуры в Сибири наблюдаются уже в течение месяца, напомнил метеоролог.

"Эти броски температуры на юге Западной и Средней Сибири очень впечатляют. В очередной раз резкое повышение сразу на 10-15 градусов буквально за один - два дня", - отметил он.

Теги
РоссияАлтайский крайХакасияКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьВильфанд, Роман Менделевич
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