Экс-сотрудницу прокуратуры Новосибирской области отпустили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новосибирской областной суд заменил на домашний арест меру пресечения бывшему руководителю по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александре Авериной, обвиняемой в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте суда.

25 ноября прошлого года суд арестовал Аверину и экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца по подозрению в превышении полномочий. 11 января арест им был продлен.

"Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда от 1 февраля 2021 года постановление Центрального районного суда Новосибирска от 11 января 2021 года в отношении обвиняемой Авериной А. И. отменено, принято новое, которым изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Обвиняемая Аверина А. И. освобождена из-под стражи", - говорится в сообщении.

По информации источника, уголовное дело связано с делом в отношении предпринимателя Олега Ярового. Экс-председатель совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" был арестован летом. В отношении него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник пояснял, что Яровой много лет имел коррупционные контакты с руководителями региональной прокуратуры. Он руководил ООО "Канон", с помощью которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам в интересах бизнес-структур. В октябре 2018 года по данным фактам была проведена комплексная проверка прокуратуры региона, по результатам которой был уволен заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин, руководитель прокуратуры региона Владимир Фалилеев, его заместители, прокурор Новосибирска Денис Ференец, 40 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Яровой был привлечен к уголовной ответственности по факту получения денег от бывшего гендиректора "Винапа" Юрия Верясова за прекращение уголовного преследования в отношении последнего.